ПФУ выплатил украинцам за рубежом пенсий на около 2 млн евро

В прошлом году украинцам, проживающих за рубежом, выплачено пенсий на сумму около 2 млн евро. Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины.
“По международным обязательствам обеспечена своевременная выплата пенсий в 18 стран мира гражданам Украины, проживающим за рубежом, на сумму 129,1 тыс. долларов и 1 млн 849,3 тыс. евро. Пенсионерам иностранных государств, проживающим на территории Украины, осуществлена выплата пенсий на сумму 12,2 тыс. долларов и 3 млн 200 евро”, – говорится в документе.
Как добавили в Пенсионном фонде, на выплату пенсий гражданам Украины, которые работали в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, от Пенсионного фонда Российской Федерации поступил 41 млн российских рублей.
Напомним, самые высокие пенсии получают пенсионеры — жители Киева.
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