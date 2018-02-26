Как заинтересовать международных инвесторов покупать украинские проблемные банки, - эксперт (видео)

Для того, чтобы привлечь внимание международных инвесторов к украинскому банковскому сектору, необходимо продавать не проблемные банки, а предложить такое решение, которое сможет заинтересовать потенциальных инвесторов. Для этого необходимо поставить соответствующие задачи для наблюдательных советов банков.
Об этом в эфире передачи “Фінансовий тиждень” заявил заместитель директора “Центра экономических стратегий” Дмитрий Яблуновский.
“Необходимо поставить задачу наблюдательному совету подготовить банк для продажи, повысить его привлекательность и решить вопрос проблемных долгов. Чтобы продавать не какой-то проблемный банк, а нечто, что может действительно привлечь внимание потенциальных инвесторов, не только в Украине, но и за рубежом”, – заявил господин Яблуновский.
По словам специалиста, пока есть возможность привлечь миноритарного инвестора. Например, ЕБРР может купить 20% финучреждения, такие разговоры идут относительно Ощадбанка. Приход миноритарного инвестора и создание независимого наблюдательного совета уменьшает финансовые риски, считает эксперт.
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