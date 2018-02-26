Киевские власти требуют увеличить штрафы для маршрутчиков

Киевская горадминистрация инициирует увеличение штрафных санкций для недобросовестных перевозчиков. Соответствующее предложение вскоре будет направлено правительству. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По словам чиновника нынешние штрафы никак не стимулируют киевских маршрутчиков соблюдать требования безопасности и качества предоставляемых услуг. Потому их нужно срочно увеличить.

«Представьте себе: на 27 составленных протоколов – всего около 10 тыс. грн. штрафов. Даже для небольшой компании это мелочь. То есть реальный рычаг – наказание рублем – в этой ситуации не работает. Более того, он отсрочен до третьего или четвертого нарушения. Мы хотим изменить это. Штрафы должны быть ощутимыми уже с первого раза, их нужно увеличить в разы», – убежден чиновник.

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По его словам, в последние 3 дня городские службы провели крупный рейд и проверили соблюдение перевозчиками договорных условий на 43 маршрутах. Нарушения обнаружили почти на всех. Обычно самых злостных нарушителей город лишает права возить людей по маршрутам.

Остальным выписывают штрафы. Да вот только финансовых санкций предприниматели не очень-то и боятся. И продолжают игнорировать требования норм и стандартов безопасности движения и пассажирских перевозок.

«Мы уже подготовили письмо к премьер-министру с просьбой отменить мораторий на проверки. Сейчас готовим свое видение того, как Киев и страна в целом должны бороться с теми, кто некачественно выполняет взятые на себя обязательства по безопасной перевозки пассажиров», – рассказал Давтян.