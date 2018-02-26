Киевские власти требуют увеличить штрафы для маршрутчиков

Киевская горадминистрация инициирует увеличение штрафных санкций для недобросовестных перевозчиков. Соответствующее предложение вскоре будет направлено правительству. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
По словам чиновника нынешние штрафы никак не стимулируют киевских маршрутчиков соблюдать требования безопасности и качества предоставляемых услуг. Потому их нужно срочно увеличить.
«Представьте себе: на 27 составленных протоколов – всего около 10 тыс. грн. штрафов. Даже для небольшой компании это мелочь. То есть реальный рычаг – наказание рублем – в этой ситуации не работает. Более того, он отсрочен до третьего или четвертого нарушения. Мы хотим изменить это. Штрафы должны быть ощутимыми уже с первого раза, их нужно увеличить в разы», – убежден чиновник.
Читайте также: Ревизор для маршруток: чиновники проверят, на чем возят киевлян
По его словам, в последние 3 дня городские службы провели крупный рейд и проверили соблюдение перевозчиками договорных условий на 43 маршрутах. Нарушения обнаружили почти на всех. Обычно самых злостных нарушителей город лишает права возить людей по маршрутам.
Остальным выписывают штрафы. Да вот только финансовых санкций предприниматели не очень-то и боятся. И продолжают игнорировать требования норм и стандартов безопасности движения и пассажирских перевозок.
«Мы уже подготовили письмо к премьер-министру с просьбой отменить мораторий на проверки. Сейчас готовим свое видение того, как Киев и страна в целом должны бороться с теми, кто некачественно выполняет взятые на себя обязательства по безопасной перевозки пассажиров», – рассказал Давтян.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Одесской области целый город предупредили, что отключат газ за долги8 ч. назад - 1325 65
Hyperloop по-украински: эксперты подсчитали примерную стоимость билета7 ч. назад - 3278 15
Глава Минфина США: хотим превратить Луну в заправкуВчера, 22:00 - 3685 13
СМИ узнали, во сколько обойдется Германии "Северный поток-2"10 ч. назад - 1256 5
Глава украинского Hyperloop озвучил цену строительства тестовой площадки2 ч. назад - 829 4
Когда упадут цены на электромобили: эксперт дал оптимистичный прогноз9 ч. назад - 4229
Глава Минфина США: хотим превратить Луну в заправкуВчера, 22:00 - 3685 13
Сообщили, когда IKEA появится в Украине8 ч. назад - 3317 2
Hyperloop по-украински: эксперты подсчитали примерную стоимость билета7 ч. назад - 3278 15
В Украине изменили правила регистрации абонентов связиВчера, 20:00 - 2757 1
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)4 ч. назад - 519 1
Microsoft разработала VR-трость для слепыхВчера, 15:10 - 211
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1357 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2372
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1585 1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг