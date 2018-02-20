Ревизор для маршруток: чиновники проверят, на чем возят киевлян

Киевская городская госадминистрация начала проверку перевозчиков на городских автобусных маршрутах.

Об этом во время брифинга заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, передает «Слово и Дело».

По его словам, уже завершена проверка двух перевозчиков.

«Я думаю, что в течение трех недель мы проверим всех перевозчиков города Киева и доложим о результатах этих проверок», – сказал Симонов.

Как известно, по рекомендации Всемирного банка столичная власть хочет сократить долю маршрутов в таксомоторном режиме с 60% до 30%.