Ревизор для маршруток: чиновники проверят, на чем возят киевлян

Киевская городская госадминистрация начала проверку перевозчиков на городских автобусных маршрутах.
Об этом во время брифинга заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, передает «Слово и Дело».
По его словам, уже завершена проверка двух перевозчиков.
«Я думаю, что в течение трех недель мы проверим всех перевозчиков города Киева и доложим о результатах этих проверок», – сказал Симонов.
Как известно, по рекомендации Всемирного банка столичная власть хочет сократить долю маршрутов в таксомоторном режиме с 60% до 30%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему Украина превратилась из экспортера в рассадник евробляхВчера, 16:00 - 6867 38
Средняя зарплата киевлян за пять лет в пересчете на доллары уменьшилась почти вдвоеВчера, 16:00 - 3851 34
Украина стала активнее торговать с Россией3 ч. назад - 885 23
Стало известно, сколько украинцев живут на минимальную зарплатуВчера, 19:00 - 1509 15
Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетовВчера, 15:45 - 2621 14
Какой будет Большая кольцевая в Киеве (карта)Вчера, 16:30 - 10098 12
Средняя зарплата киевлян за пять лет в пересчете на доллары уменьшилась почти вдвоеВчера, 16:00 - 3851 34
Ford возвращает на конвейер легендарную модель (фото)9 ч. назад - 3636 1
Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетовВчера, 15:45 - 2621 14
Трейдер купил биткоинов на 400 миллионов долларов во время обвала5 ч. назад - 1852 4
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу41 мин. назад - 175
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайнВчера, 15:10 - 3347
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожоговПозавчера, 15:10 - 788
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2140
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 1104 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...Обговорення статей
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші