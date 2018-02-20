Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 448 0

Ревизор для маршруток: чиновники проверят, на чем возят киевлян

Ревизор для маршруток: чиновники проверят, на чем возят киевлян

Киевская городская госадминистрация начала проверку перевозчиков на городских автобусных маршрутах.

Об этом во время брифинга заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, передает «Слово и Дело».

По его словам, уже завершена проверка двух перевозчиков.

«Я думаю, что в течение трех недель мы проверим всех перевозчиков города Киева и доложим о результатах этих проверок», – сказал Симонов.

Как известно, по рекомендации Всемирного банка столичная власть хочет сократить долю маршрутов в таксомоторном режиме с 60% до 30%.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018