В прошлом году Украина нарастила экспорт рыбы на 26% - до $34,3 миллиона

В прошлом году Украина экспортировала 10,5 тыс. тонн рыбы и рыбопродукции на общую сумму 34,3 млн долларов США, а импортировала – на 527 млн ​​долларов США.

Об этом рассказал председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов во время пресс-конференции в Укринформе.

“Объем экспорта рыбы, рыбопродукции и других водных биоресурсов в 2017 году увеличился почти на 26% – всего было экспортировано 10,5 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции на общую сумму 34,3 млн долларов США”, – сказал Белов и напомнил, что в 2016 году было экспортировано рыбы и рыбопродукции на сумму 22 млн долларов США.

Кроме того, Белов отметил, что импорт рыбы также вырос и в 2017 году составил около 328 тысяч тонн на сумму 527 млн ​​долларов США.

По его словам, больше всего рыбы Украина импортирует из Норвегии, Исландии, Эстонии.

Вместе с тем, председатель Госрыбагентства добавил, что в прошлом году общий вылов рыбы и других водных биоресурсов предприятиями отрасли составил 94,2 тысячи тонн, что, по его данным, почти на 6,5% больше, чем в 2016 году.