Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 3460 0

Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге

Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге

В Укравтодоре никак не могут определиться — в каком направлении должна быть первая платная дорога. Если с самого начала говорили о появлении концессионной дороги Киев — Белая Церковь, то теперь дорожникам кажется более выгодным проект в направлении границы с Польшей. Об этом заявил глава Укравтодора Славомир Новак в Facebook.

«Наиболее целесообразным проектом может быть дорога Львов — Краковец, поскольку это дорога к границе. Ориентировочная стоимость проекта — около 600 млн евро. Учитывая то, что государство еще долго не будет иметь средств на строительство таких дорог, нам необходимо привлекать инвесторов. Во время переговоров с концессионером будет определен концессионный период. Самое большее — это 20−30 лет. Стоимость проезда будет составлять около 20 евроцентов (6,7 грн) за километр», — сказал он.

Также он отметил необходимость внести поправки в базовый закон.

«На основании действовавшего ранее закона ни один концессионер не придет в Украину и не сможет работать», — считает глава Укравтодора.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018