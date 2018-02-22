Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге

В Укравтодоре никак не могут определиться — в каком направлении должна быть первая платная дорога. Если с самого начала говорили о появлении концессионной дороги Киев — Белая Церковь, то теперь дорожникам кажется более выгодным проект в направлении границы с Польшей. Об этом заявил глава Укравтодора Славомир Новак в Facebook.
«Наиболее целесообразным проектом может быть дорога Львов — Краковец, поскольку это дорога к границе. Ориентировочная стоимость проекта — около 600 млн евро. Учитывая то, что государство еще долго не будет иметь средств на строительство таких дорог, нам необходимо привлекать инвесторов. Во время переговоров с концессионером будет определен концессионный период. Самое большее — это 20−30 лет. Стоимость проезда будет составлять около 20 евроцентов (6,7 грн) за километр», — сказал он.
Также он отметил необходимость внести поправки в базовый закон.
«На основании действовавшего ранее закона ни один концессионер не придет в Украину и не сможет работать», — считает глава Укравтодора.
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