Украинский рынок в 2017 году покинули 14 банков

В 2017 году с рынка ушло 14 банков, на которые на начало года приходилось 1,7% чистых активов всей банковской системы Украины.
Об этом говорится в квартальном отчете Обзор банковского сектора Национального банка.
В отчете, отмечается, что доля государственных финучреждений в чистых активах выросла на 3,6 п.п. до 54,9%. Доля банков с частным капиталом выросла благодаря активному кредитованию и покупке нескольких банков у иностранных владельцев.
Кроме того, уровень концентрации умеренно вырос: на 20 крупнейших финучреждений приходится 90,7% чистых активов системы.
Отмечается, что за год чистые активы банков выросли на 6,4%. Наибольшие темпы роста активов наблюдались в IV квартале (+ 4,3%). В результате докапитализации госбанков портфель ОВГЗ по системе увеличился на 107 млрд грн. При этом, объемы межбанковских кредитов и средств в НБУ снизились на 27 млрд грн. Чистые кредиты, скорректированные на резервы, практически не изменились по фиксированному курсу.
Портфель валютных кредитов заметно уменьшился вследствие списаний и реструктуризаций, но рост гривневого кредитования компенсировал это сокращение.
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