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Дания решила выделить €65 млн на рост украинской экономики

Дания решила выделить €65 млн на рост украинской экономики

Дания выделит Украине €65 млн в рамках программы по поддержке прав человека, демократии и устойчивого экономического роста.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передают Українські Новини.

“Официально объявляю о новой программе датского соседства. Программа предусматривает выделение Украине €65 млн на работу в таких областях как права человека, демократия и устойчивый экономический рост”, – заявил он.

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В свою очередь, Климкин отметил, что многие проекты в сферах борьбы с коррупцией, децентрализации и энергоэффективности уже были проведены при поддержке Дании.

По материалам НВ
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