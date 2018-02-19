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Япония даст Украине 3,6 млн долларов на восстановление восточных областей

Япония даст Украине 3,6 млн долларов на восстановление восточных областей

Япония собирается выделить Украине 3,6 млн долларов на гуманитарные нужды, поддержку уязвимых слоев населения и восстановление восточных областей страны. Об этом сообщил посол Японии в Украине Шигеки Суми, передает “Сегодня”.

“В 2018 году правительством Японии будет предоставлено еще около 4 млн долларов”, – отметил Суми.

Дипломат объяснил, что эти средства будут выделены на радиооборудование для Министерства внутренних дел, на восстановление жилья, на обучение перемещенных лиц, на закупку медицинского оборудования и проведение тренингов для тех, кто возвращается с востока страны.

Посол рассказал, что в основном средства будут направляться не в качестве гуманитарной помощи, а как средства для восстановления.

Помощь будет оказываться в рамках семи проектов, которые будут внедряться агентствами системы ООН в Украине, в частности:

  • Международной организацией по миграции (МОМ);
  • Программой развития ООН (ПРООН);
  • Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);
  • Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ);
  • Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС);
  • Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Координатор системы ООН в Украине Нил Уокер добавил, что помощь будет предоставляться по следующим направлениям: занятость, защита окружающей среды, развитие потенциала и обеспечение безопасности граждан.

По материалам Сегодня
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