Япония даст Украине 3,6 млн долларов на восстановление восточных областей

Япония собирается выделить Украине 3,6 млн долларов на гуманитарные нужды, поддержку уязвимых слоев населения и восстановление восточных областей страны. Об этом сообщил посол Японии в Украине Шигеки Суми, передает “Сегодня”.

“В 2018 году правительством Японии будет предоставлено еще около 4 млн долларов”, – отметил Суми.

Дипломат объяснил, что эти средства будут выделены на радиооборудование для Министерства внутренних дел, на восстановление жилья, на обучение перемещенных лиц, на закупку медицинского оборудования и проведение тренингов для тех, кто возвращается с востока страны.

Посол рассказал, что в основном средства будут направляться не в качестве гуманитарной помощи, а как средства для восстановления.

Помощь будет оказываться в рамках семи проектов, которые будут внедряться агентствами системы ООН в Украине, в частности:

Международной организацией по миграции ( МОМ );

); Программой развития ООН ( ПРООН );

( ); Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев ( УВКБ ООН );

по делам беженцев ( ); Детским фондом ООН ( ЮНИСЕФ );

( ); Управлением ООН по обслуживанию проектов ( ЮНОПС );

по обслуживанию проектов ( ); Всемирной организацией здравоохранения ( ВОЗ ).

Координатор системы ООН в Украине Нил Уокер добавил, что помощь будет предоставляться по следующим направлениям: занятость, защита окружающей среды, развитие потенциала и обеспечение безопасности граждан.