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Украинцы инвестировали почти 52 млн евро в строительство солнечных электростанций (инфографика)

Украинцы инвестировали почти 52 млн евро в строительство солнечных электростанций (инфографика)

За прошедшие три года украинцы инвестировали почти 52 млн евро в строительство солнечных электростанций. С одной стороны, это следствие мировых экологических трендов.

С другой стороны, стремительный спрос на альтернативную энергетику, в частности солнечную, спровоцировало принятие в 2015 году закона о «зеленом» тарифе.

По данным Госэнергоэффективности, за последний год около 2 тысяч семей установили солнечные панели. В целом с 2015 года солнечную энергию начали использовать 3010 домохозяйств.

Индивидуальная мощность частных солнечных электроустановок – до 30 кВт, а общая – 51 МВт.

Сегодня их владельцы могут продавать электроэнергию по 18,09 евроцента/кВт·ч. При этом «зеленый» тариф привязан к курсу евро.

На солнечную энергию переходят семьи во всех регионах страны, однако топ-5 составляют: Киевская, Днепропетровская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Херсонская области.

Чтобы стимулировать население, во Львовской области домохозяйству возвращают 10% суммы кредита на солнечные панели, а в Житомирской – 20% суммы кредита. В то же время городские власти Хмельницкого и Бродов (Львовская обл.) возмещают 10% стоимости работ по установке солнечных электростанций.

По материалам Центру громадського моніторингу та контролю
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