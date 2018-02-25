Чистота по-датски: как граждане добровольно сортируют мусор и зарабатывают на этом средства

В Дании граждане массово добровольно сортируют мусор. При этом делают они это без всякого принуждения, а из экологических соображений, хотя все же иногда и зарабатывают на этом средства.

Как говорится в сюжете ТСН, общая площадь свалок в Украине, по оценкам экспертов, равняется площади Дании. А вот в этой скандинавской стране без дела лежит лишь 5% мусора. Остальное перерабатывают или сжигают. Помогают в этом простые датчане – свой мусор они тщательно сортируют и самостоятельно вывозят на специальные площадки.

Журналисты на примере одной датской семьи показали, как именно работает эта система. Так, семья Хансенов имеет в своем доме специальную комнату, где они сортурують мусор: здесь отдельные мешки для картона; мусора, пригодного для сжигания; газеты на переработку; стекло; пластик; старая одежда; ведерко для батареек.

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На кухне семья имеет небольшое мусорное ведро, но оно только для остатков еды и вещей, которые нельзя сжигать. Эти отходы они выбрасывают в бак возле дома, за которым раз в неделю приезжает мусорщик.

Остальной же мусор они вывозят самостоятельно на специальную сортировочную площадку. На самой сортировочной станций для каждого вида мусора отдельный контейнер – вместе их больше десятка.

Следует отметить, что сортировка отходов в Дании добровольная и никаких штрафов за то, что кто-то этого не делает, нет. Однако большинство населения без принуждения и контроля сортирует свой мусор.

Жители страны говорят, что для них это не правило, а волонтерство. И они сортируют мусор, потому что заботятся об окружающей среде, а не потому, что им кто-то приказал. Приучают к такому и своих детей. Функционирует система благодаря налогам и частным инвестициям, однако немного подзаработать могут и простые датчане. Например, если помещать бутылки в специальные контейнеры в супермаркетах – можно получить какие-то деньги, которые при желании можно перевести на благотворительность или забрать себе.