Microsoft непреднамеренно показала новую Windows

Компания Microsoft ошибочно опубликовала на своем сайте подробности о новой версии операционной системы Windows 10 на базе архитектуры ARM. Об этом в понедельник, 19 февраля, пишет The Verge.

Специальная версия операционной системы предназначена для мобильных чипов. По имеющейся у издания информации, партнеры компании уже готовят собственную продукцию для работы с ОС. Однако никаких подробностей о данной версии Windows 10 корпорация до настоящего времени не разглашала.

В материале, который был опубликован на сайте, перечислены все ограничения новой системы, а также ее особенности.

В частности, уже известно, что Windows 10 для ARM сможет запускать x86-приложения, но не сможет использовать драйверы для x86. Это чревато проблемами для старого оборудования, не имеющего драйверов для ARM64.

Также известно, что система не поддерживает х64-приложения. Впрочем, в будущем производитель намерен добавить эту функцию.

Кроме того, не смогут работать на новой ОС игры и приложения, которые используют OpenGL версии позднее 1.1 или требующие аппаратное ускорение OpenGL.