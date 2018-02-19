Эксперты предупредили о скачке цены биткоинов

До конца 2018 года стоимость биткоинов может увеличится до $40 тысяч, при этом 90% альткоинов обесценятся.

Такое мнение высказал исполнительный директор благотворительного фонда Bitcoin Foundation Лью Классен, сообщает insider.pro.

По его словам, крипторинок будет подвержен высокой волатильности еще примерно 3 – 6 месяцев. После прохождения этого времени стоимость биткоинов начнет резко расти. Это должно произойти примерно в четвертом квартале 2018 года.

Он пояснил, что для начала роста потребуется некоторое время, которое потратят на исправление недостатков программного кода монеты.

Подобное Классену мнение высказал управляющий партнер и руководитель исследований Fundstrat Global Advisors LLC Том Ли. Он также убежден, что, несмотря на обесценивание в начале 2018 го, уже в июле биткоин может установить новые рекорды.