Эксперты предупредили о скачке цены биткоинов

До конца 2018 года стоимость биткоинов может увеличится до $40 тысяч, при этом 90% альткоинов обесценятся.
Такое мнение высказал исполнительный директор благотворительного фонда Bitcoin Foundation Лью Классен, сообщает insider.pro.
По его словам, крипторинок будет подвержен высокой волатильности еще примерно 3 – 6 месяцев. После прохождения этого времени стоимость биткоинов начнет резко расти. Это должно произойти примерно в четвертом квартале 2018 года.
Он пояснил, что для начала роста потребуется некоторое время, которое потратят на исправление недостатков программного кода монеты.
Подобное Классену мнение высказал управляющий партнер и руководитель исследований Fundstrat Global Advisors LLC Том Ли. Он также убежден, что, несмотря на обесценивание в начале 2018 го, уже в июле биткоин может установить новые рекорды.
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