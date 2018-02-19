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В Японии создадут единый орган регулирования крипторынка

В Японии создадут единый орган регулирования крипторынка

Две японские криптовалютные организации — Japan Blockchain Association и Japan Cryptocurrency Business Association — объединятся, чтобы защитить инвесторов от мошенничества с криптовалютами. Это решение было принято после крупнейшей кражи на бирже Coincheck на сумму $530 млн в прошлом месяце, пишет CNBS.

Как правило, из-за мошенничества большинство стран принимает решение об ограничении обмена криптовалют, например, Южная Корея, Китай, Индия, Россия. В Японии, напротив, ищут компромиссное решение, чтобы сохранить рынок и обезопасить инвесторов.

Japan Blockchain Association и Japan Cryptocurrency Business Association — две ведущих организации японской криптовалютной индустрии — планируют объединиться в апреле, чтобы сформировать саморегулирующийся орган для защиты инвесторов. Решение связано с кражей $530 млн, произошедшей в прошлом месяце на криптовалютной бирже Coincheck, сообщили CNBS источники, участвующие в переговорах.

Объединенная организация может назначить руководителей двух существующих ассоциаций в качестве председателя и его заместителя, сказали источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку не были уполномочены делать заявления в средствах массовой информации. Однако Japan Cryptocurrency Business Association официально заявила, что решение пока не принято. Представители Japan Blockchain Association не комментировали информацию.

По материалам hightech.fm
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