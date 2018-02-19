В Японии создадут единый орган регулирования крипторынка

Две японские криптовалютные организации — Japan Blockchain Association и Japan Cryptocurrency Business Association — объединятся, чтобы защитить инвесторов от мошенничества с криптовалютами. Это решение было принято после крупнейшей кражи на бирже Coincheck на сумму $530 млн в прошлом месяце, пишет CNBS.
Как правило, из-за мошенничества большинство стран принимает решение об ограничении обмена криптовалют, например, Южная Корея, Китай, Индия, Россия. В Японии, напротив, ищут компромиссное решение, чтобы сохранить рынок и обезопасить инвесторов.
Japan Blockchain Association и Japan Cryptocurrency Business Association — две ведущих организации японской криптовалютной индустрии — планируют объединиться в апреле, чтобы сформировать саморегулирующийся орган для защиты инвесторов. Решение связано с кражей $530 млн, произошедшей в прошлом месяце на криптовалютной бирже Coincheck, сообщили CNBS источники, участвующие в переговорах.
Объединенная организация может назначить руководителей двух существующих ассоциаций в качестве председателя и его заместителя, сказали источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку не были уполномочены делать заявления в средствах массовой информации. Однако Japan Cryptocurrency Business Association официально заявила, что решение пока не принято. Представители Japan Blockchain Association не комментировали информацию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы рассказали, за что любят свою работу (инфографика)Вчера, 11:00 - 1112 9
Какие авто предпочитают автолюбители ГерманииВчера, 00:00 - 16645 5
Куда больше всего ездят украинцы: от Польши до ПиткэрнаПозавчера, 16:00 - 1910 5
Названы 7 сфер, куда инвестируют капитал украинские чиновникиВчера, 16:00 - 2659 4
В ГФС оценили результаты работы "отмененной" налоговой милиции25.10.2017, 12:10 - 1138 3
Где собирают самые надежные автомобили - рейтингВчера, 12:00 - 4398 1
Названы 7 сфер, куда инвестируют капитал украинские чиновникиВчера, 16:00 - 2659 4
Графеновый фильтр в один шаг очистил воду из Сиднейской бухтыВчера, 04:00 - 2534
Windows 10 получит режим максимальной производительностиВчера, 03:00 - 1186
Украинцы рассказали, за что любят свою работу (инфографика)Вчера, 11:00 - 1112 9
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожоговВчера, 15:10 - 228
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипеПозавчера, 15:10 - 1159
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 823
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1295 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1461
Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка)Обговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок