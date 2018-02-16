В iOS нашли экзотический баг: символ из дравидийского языка блокирует работу iPhone

У Apple продолжаются проблемы с программным обеспечением: новый баг позволяет перезагрузить iPhone и Mac, а также заблокировать доступ к Messages, WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook, Gmail и другим популярным приложениям. Впервые проблему заметили авторы итальянского ресурса Mobile World.

Как передает AIN.ua, уязвимость проста: достаточно отправить на устройство специфический символ из одного из языков Индии (язык телугу из семьи дравидийских языков), после чего появится экран перезагрузки (Springboard). Вот как выглядит этот символ – జ్ఞ‌ా (настоятельно рекомендуется не отправлять его никому, чтобы избежать проблем).

Попытки вновь открыть мессенджер или почтовый клиент окажутся безуспешны. Приложение попробует обработать специфический символ и снова отправит iPhone в ребут. Единственный найденный способ вернуть доступ, например, к iMessages – получить новое сообщения и попытаться удалить всю беседу.

Для WhatsApp поможет доступ из веб-версии и удаление проблемного сообщения.

Проблема наблюдается на всех актуальных версиях iOS, находящихся в публичном доступе, включая iOS 11.2.5. В публичной сборке бета-версии iOS 11.3 баг уже не воспроизводится.

Также ему подвержены не все программы – журналистам не удалось воспроизвести его в Telegram и Skype.

Не рекомендуется тестировать вставку символа и на Mac: компьютеры не перезагружаются, использованные программы (TextEdit, Finder, Notes) обычно отключаются.