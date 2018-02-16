В Киеве из-за ремонта станцию метро закроют на 7 месяцев

С 24 февраля в Киеве начинается капитальный ремонт станции метро “Святошин”.

Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в фейсбуке.

“Выход к проспекту Победы, заводу “АТЕК”, Антонова и подземный переход работать не будет”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в часы “пик” во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).

Работы продлятся до октября этого года. Также на станции запланирована установка лифтов для маломобильных групп населения.

Напомним, станция “Святошин” была открыта в 1971 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился.

В конце 2017 года КП “Киевский метрополитен” объявило тендер на проведение капитального ремонта станции. Ожидаемая стоимость работ составляла около 154 миллионов гривен. Победителем торгов стал “Киевметробуд”, который предложил 153.688 миллиона.