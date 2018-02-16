В Киеве из-за ремонта станцию метро закроют на 7 месяцев

С 24 февраля в Киеве начинается капитальный ремонт станции метро “Святошин”.
Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в фейсбуке.
“Выход к проспекту Победы, заводу “АТЕК”, Антонова и подземный переход работать не будет”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в часы “пик” во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).
Работы продлятся до октября этого года. Также на станции запланирована установка лифтов для маломобильных групп населения.
Напомним, станция “Святошин” была открыта в 1971 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился.
В конце 2017 года КП “Киевский метрополитен” объявило тендер на проведение капитального ремонта станции. Ожидаемая стоимость работ составляла около 154 миллионов гривен. Победителем торгов стал “Киевметробуд”, который предложил 153.688 миллиона.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У кого могут забрать пенсии: названо условиеВчера, 11:00 - 4367 20
Украинских водителей могут заставить заправляться биотопливомВчера, 09:00 - 4012 17
Более чем в два раза: украинцев может ждать еще одно подорожаниеВчера, 16:00 - 4835 14
Украина увеличила экспорт до $52,3 млрд (инфографика)Вчера, 12:00 - 1236 10
Российский ВТБ сворачивает бизнес в УкраинеВчера, 14:45 - 1371 9
Более чем в два раза: украинцев может ждать еще одно подорожаниеВчера, 16:00 - 4835 14
У кого могут забрать пенсии: названо условиеВчера, 11:00 - 4367 20
Украинских водителей могут заставить заправляться биотопливомВчера, 09:00 - 4012 17
В Херсоне в супермаркете дали сдачу несуществующей купюрой (фото)Вчера, 08:30 - 2892 3
Платный проезд для авто на иностранных номерах: как это сделано за границейВчера, 13:00 - 2814 5
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу кровиПозавчера, 15:10 - 562
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1123 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1311
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1690 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1573
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Російський ВТБ згортає бізнес в УкраїніОбговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Участвуем в развитии проекта m2bomber.comРинок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг