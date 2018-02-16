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В Киеве из-за ремонта станцию метро закроют на 7 месяцев

В Киеве из-за ремонта станцию метро закроют на 7 месяцев

С 24 февраля в Киеве начинается капитальный ремонт станции метро “Святошин”.

Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в фейсбуке.

“Выход к проспекту Победы, заводу “АТЕК”, Антонова и подземный переход работать не будет”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в часы “пик” во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).

Работы продлятся до октября этого года. Также на станции запланирована установка лифтов для маломобильных групп населения.

Напомним, станция “Святошин” была открыта в 1971 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился.

В конце 2017 года КП “Киевский метрополитен” объявило тендер на проведение капитального ремонта станции. Ожидаемая стоимость работ составляла около 154 миллионов гривен. Победителем торгов стал “Киевметробуд”, который предложил 153.688 миллиона.

По материалам Вести
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