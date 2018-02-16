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Во сколько аграриям обойдется посевная 2018 года

Во сколько аграриям обойдется посевная 2018 года

В Украине посевная кампания в 2018 году обойдется аграриям в 127 млрд грн, что на 23% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает “Украинский клуб аграрного бизнеса”.

Как уточняют в объединении, это на 24 млрд больше, годом ранее (тогда весенне-полевые работы аграриям весной 2017 года стоили 103 млрд грн).

“Основные причины подорожания посевной — повышение цен на основные производственные ресурсы, рост расходов на аренду земли и инфляция национальной валюты. Больше всего среди производственных ресурсов выросли общие затраты на удобрения +33%, горюче-смазочные материалы +29% и семена +17%”, — рассказывают в УКАБ.

В ассоциации сообщают, что основу весенней посевной составят четыре культуры, на которые приходится 92% всех расходов. На подсолнечник будет потрачено 46 млрд грн, на кукурузу 42 млрд грн, на сою 19 млрд грн и 10 млрд грн на яровой ячмень.

Как напоминают в УКАБ, осенью 2017 года озимыми культурами было засеяно 7,8 млн га, из них 5,9 млн га заняла озимая пшеница, 0,9 млн га — озимый рапс, 0,8 млн га — озимый ячмень и почти 0, 2 млн га — озимая рожь.

“Нынешняя зима пока благоприятна для перезимовки озимых культур, процент потерь на данный момент оценивается как один из минимальных за последние годы, поэтому большого процента пересеивания озимых пока не прогнозируется”, — прокомментировал ожидания аналитик аграрных рынков УКАБ Петр Лахай.

По материалам Дело
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