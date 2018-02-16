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В Киеве запустили чат-бота для клиентов ЖКХ

В Киеве запустили чат-бота для клиентов ЖКХ

Коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» запустил в социальной сети Facebook чат-бот (автоматический помощник) для решения вопросов относительно предоставляемых услуг. Об этом говорится в сообщении на сайте центра.

Задача бота – помогать потребителям ориентироваться при обращении в центр.

К примеру, если клиенту нужно узнать время работы и ближайшую точку приема посетителей, он может выбрать в мессенджере категорию «найти наш центр», после чего увидит информацию по всем районам Киева.

Если появятся вопросы к специалисту ЦКС, но нет времени на посещение центра, можно будет в разделе «оставить вопрос» изложить суть проблемы, указав контактные данные для обратной связи. В короткий срок обращение рассмотрит специалист и предоставит квалифицированный ответ.

Для того, чтобы воспользоваться ботом, необходимо зайти на страницу https://www.facebook.com/cks.com.ua/ и выбрать опцию «Отправить сообщение».

«Чат-бот и все стационарные сервисные центры и онлайн-сервисы «ЦКС» призваны быстро, оперативно и дистанционно предоставить нашим потребителям все ответы на вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами», – отметила Екатерина Саркисова, генеральный директор коммунального концерна.

В дальнейшем, обещают коммунальщики, сервис будет совершенствоваться, и все вопросы относительно жилищно-коммунальных услуг можно решить через личный мобильный гаджет.

По материалам Сегодня
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