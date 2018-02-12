НКРЭКУ сомневается в готовности украинских облэнерго перейти на новые тарифы с 1 апреля

Украинские облэнерго для внедрения стимулирующего регулирования (RAB-регулирование) должны пройти длительный процесс общественных обсуждений, а также — рассмотрение в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По этой причине глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что ни одно облэнерго не перейдет на RAB-регулирование с 1 апреля 2018 года. Об этом он заявил агентству “Интерфакс-Украина”.

“С учетом сроков открытых обсуждений, думаю, никто (ни одно облэнерго не будет переведено на RAB-регулирование с 1 апреля — ИФ). Обсуждения должны пройти на уровне региона, их результаты должны быть проработаны комиссией, одобрены для обсуждения на уровне комиссии”, — сказал Вовк.

Глава регулятора напомнил об особенностях подготовки к переходу. В частности, облэнерго публикует обоснование необходимости установления новых тарифов и данные по инвестпрограмме. Затем общественность может в течение 14-20 дней выдвигать свои замечания и предложения.

Затем облэнерго проводит открытое обсуждение (слушание) с привлечением местных органов власти. Результаты заседания подаются в НКРЭКУ и рассматриваются в течение 10 дней.

Если комиссия одобрит, проект решения о переходе на а RAB-регулирование обнародуется на сайте НКРЭКУ. Проводится открытое обсуждение на уровне НКРЭКУ, и принимается окончательное решение. Таким образом, от обнародования проекта решения на сайте НКРЭКУ до финального решения комиссии проходит не менее 20 дней.