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Нефть Brent торгуется ниже 65 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется ниже 65 долларов за баррель

Стоимость североморской нефти марки Brent сегодня утром, 9 февраля 2018 года, находится ниже отметки в 65 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 08:05 цена нефти Brent находилась на уровне 64,38 доллара за баррель. Это на 0,11% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, цены на нефть снижаются шестую сессию подряд, а цены на Brent находятся на минимуме за 7 недель. Это происходит на фоне данных Минэнерго США о росте объемов добычи нефти в стране до рекордных 10,251 млн баррелей в сутки.

При таких объемах добычи США превосходят Саудовскую Аравию и выходят на второе место среди мировых производителей нефти после России. Кроме того, давление на нефть оказывает усиление доллара. Напомним, накануне цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с декабря 2017 года.
По материалам РБК-Украина
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