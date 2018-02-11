"Укрзализныцей" в Европу: куда и за сколько можно поехать поездом

Почти все билеты на международные маршруты “Укрзализныци” придется покупать в кассе. С недавнего времени купить проездной документ через интернет можно только в Перемышль. Да и дешевле всего обойдется поездка в Польшу.
Сайт “Сегодня”
Украина имеет прямое ж/д сообщение с Польшей, Словакией, Чехией, Венгрией, Румынией. Стоимость билетов примерная, поскольку тариф зависит от курса валют.
В Польшу ежедневно ездят пять поездов. Билет на маршрут Киев-Перемышль в первом классе стоит 818 гривен, во втором – 577 гривен, а дорога займет 6 часов и 25 минут. Состав останавливается в Коростене и Львове.
В то же время из Львова поездка обойдется в 336-242 гривни. На этом маршруте можно сэкономить, доехав до Львова на плацкарте за 140 гривен из Киева, а потом пересесть на Интерсити в Польшу.
Дорога из Киева в Варшаву на поезде займет 16 часов. Поезд не останавливается в Украине, а в Польше проезжает Холм и Люблин. Билет стоит 2400 гривен.
Из Львова курсирует поезд во Вроцлав. Он останавливается в Кракове и Перемышле. До конечной станции ехать 13 часов. Стоимость – 1900 гривен.
Также из Здолбунова ездит поезд в Холм. Билет обойдется в 400 гривен, с Ковеля – 240 грн.
Дорога в Будапешт (Венгрия) из Киева обойдется в 2300 грн. Поезд ходит ежедневно через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Чоп и Хайдусобосло. Из украинской столицы дорога займет 23 часа и 20 минут.
В Бухарест (Румыния) из Киева можно съездить за 2900 гривен и 27 часов. Поезд отправляется по пятницам и проходит через Винницу, Черновцы и Сучаву.
В Братиславу (Словакия) можно отправиться на беспересадочном прицепном вагоне. Из Киева билет обойдется в 2700 гривен. Поезд идет через Хмельницкий, Тернополь, Львов и Кошице. Дорога из Киева займет 30 часов. Поезд ездит пять дней в неделю, кроме четверга и пятницы, а также он не отправляется 30 августа, 13 сентября и 15 ноября.
Стоимость билета из Киева в Прагу (Чехия) – 3500 гривен. Поезд курсирует ежедневно через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Чоп и Кошице. Вся дорога займет 32 часа и 25 минут.
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