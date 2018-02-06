В последние месяцы возросло количество биткоин-банкоматов

Падение стоимости криптовалюты — не помеха: в последние месяцы резко возросло количество биткоин-банкоматов.
В среднем ежедневно устанавливается 5 новых единиц.
Ситуация с биткоином на данный момент достаточно напряженная. С начала года король криптовалют уже потерял более половины стоимости. Если в начале января за биткоин давали 17 400 долларов, текущая цена составляет меньше 7000 долларов. Если страх, неопределенность и сомнения из СМИ, а также общие негативные прогнозы не исчезнут, ситуация может усугубиться. Темные времена для криптовалют охватили рынок целиком, и все альткоины слепо повторяют путь биткоина.
Взглянем на статистику за три месяца: общая емкость рынка в начале ноября 2017 года составляла 200 миллиардов долларов. Это на 48% ниже, чем сегодня. От падения цен на криптовалюту получила прибыль одна группа: производители биткоин-банкоматов. Согласно порталу Coinatmradar.com, в последние месяцы резко возросло количество единиц этих машин для биткоинов и других криптовалют.
В мире установлено 2177 биткоин-банкоматов. Около 43% из них также поддерживают альткоины. В среднем в день монтируется по 5 биткоин-банкоматов. За один только период рыночной коррекции установили 136 единиц. В 2017 году количество биткоин-банкоматов удвоилось с 954 до 2028 (в период от 1 января 2017 года по 1 января 2018 года).
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