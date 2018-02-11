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BIS: цифровые валюты могут угрожать финансовой стабильности

BIS: цифровые валюты могут угрожать финансовой стабильности

Центральным банкам надо готовиться к сдерживанию рисков, связанных с цифровыми валютами, так как биткоин стал “сочетанием мыльного пузыря, финансовой пирамиды и стихийного бедствия”, сказал во вторник глава Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс.

Это предупреждение указывает на то, что власти движутся в сторону принятия строгих мер в отношении цифровых валют на фоне опасений относительно того, что они могут подорвать устои финансовой системы в целом.

“Есть веские основания для вмешательства властей”, – сказал Карстенс.

В последние недели многие центральные банки выступали с предупреждениями относительно цифровых валют на фоне взлета их курсов до рекордных максимумов и крутых падений. В понедельник в ходе волатильных торгов биткоин упал ниже 7000 долларов США, потеряв около двух третей своей стоимости относительно декабрьского пика, превысившего 19 000 долларов. В последние дни падали и другие цифровые валюты.

Президент ЕЦБ Марио Драги сказал в понедельник, что цифровые валюты следует рассматривать как “очень рисковые активы”, и добавил, что центральный банк изучает связанные с ними угрозы для банков еврозоны.

“Если власти не примут упреждающих мер, криптовалюты могут стать более взаимосвязанными с основной финансовой системой и создать угрозу для финансовой стабильности”, – сказал Карстенс.

По материалам Прайм
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