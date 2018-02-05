Иностранцы заработают на гривне

Украинские госбумаги вызвали повышенный интерес у нерезидентов: их портфель гривневых ОВГЗ на минувшей неделе вырос на 3,5 млрд грн, до 9,3 млрд грн. Финансисты считают, что гособлигации стали привлекательным активом после повышения НБУ учетной ставки, что толкает доходность госбумаг вверх. Желание заработать больше 16% годовых, а также получить курсовую разницу, в случае укрепления гривны, побуждает иностранцев идти на риск.

Новая волна

Иностранные инвесторы возобновили вложения в украинский госдолг. С начала года портфель облигаций внутреннего госзайма у нерезидентов вырос в 1,6 раза – с 5,2 млрд до 9,3 млрд грн. Пиковая закупка госбумаг пришлась на последний день января, когда нерезиденты купили ОВГЗ на 2,54 млрд грн. На следующий день они докупили ценных бумаг на 0,94 млрд грн.

Последний раз такой резкий приток внешних денег на внутренний долговой рынок наблюдался в конце лета – начале осени прошлого года, когда нерезиденты практически с нуля довели свой портфель ОВГЗ до 4,5 млрд грн. «Это уже вторая волна инвестирования нерезидентов в гривневые ОВГЗ за последний год. Предыдущая происходила в августе-октябре 2017 года. Всего на данный момент иностранные инвесторы вложили в гривневые ОВГЗ свыше $300 млн», – отмечает главный аналитик Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Блинов. По его словам, на мировом финансовом рынке сложилась ситуация, когда перечень высокодоходных инвестиций ограничен, тогда как аппетит инвесторов к риску довольно высок. «Это привлекает их к украинскому рынку», – уверен аналитик.

Спекулятивный спрос на украинский госдолг в конце января спровоцировал Нацбанк. Его решение повысить с 26 января учетную ставку с 14,5% до 16% вызвало рост доходности ОВГЗ. Уже 30 января на аукционе ставка по госбумагам с погашением до года выросла на 0,5 п.п. – до 16,5% годовых, а Минфин от их продажи привлек 3,7 млрд грн. В последующие два дня эти бумаги оказались на балансе у нерезидентов. «Большинство гривневых ОВГЗ приобрели нерезиденты. По итогам торгов они увеличили свой портфель на 2,54 млрд грн», – отмечает начальник управления операций на фондовом рынке ОТП Банка Олег Сердюк.

По словам участников рынка, основной популярностью среди иностранцев пользовались короткие бумаги со сроком погашения через три-девять месяцев и частично пятилетние ОВГЗ. «За среду – четверг, когда происходило увеличение портфеля нерезидентов, основной объем операций на вторичном рынке, по данным НБУ, был с теми облигациями, которые были размещены на первичном рынке. А это бумаги с погашением в апреле, июле и октябре 2018 года, а также часть с погашением в 2022-м», – рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Дополнительная прибыль

Помимо процентного дохода, который инвесторы получат при погашении бумаг, их также привлекла возможность заработать на курсовой разнице. В НБУ заявляли, что курс на уровне 29 грн/$, который наблюдался в январе, временный, и гривна может укрепиться. Доллар уже подешевел ниже 28 грн/$. «Если гривна начнет свое укрепление по отношению к другим валютам, то это будет дополнительной прибылью для инвесторов, так как они потом смогут откупить валюту по более низкому курсу», – говорит трейдер на локальном рынке ценных бумаг компании Concorde Capital Алиса Тихомирова.

Чтобы войти в гривневые ОВГЗ, нерезидентам нужно было продать заведенную в страну валюту на межбанке. Финансисты оценивают объем продаж инвесторов в $90 млн (эквивалент 2,5 млрд грн) по котировкам выше 28 грн/$. Алексей Блинов считает, что именно это стало главным фактором укрепления гривны в конце января, когда курс уверенно вернулся на уровень ниже отметки 28 грн/$. И 31 января Национальному банку даже пришлось дважды объявлять аукционы по выкупу долларов.

Возможность заработать на курсовой разнице у инвесторов появится после погашения бумаг или их продажи на вторичном рынке, и только при реализации прогноза укрепления гривны весной – летом. «Многие понимали, что курс гривны не превысит значение 29 грн/$ и при текущей учетной ставке начнется разворот. Понятно, что курс будет ниже 28, может 27,5 грн/$. Летом все ожидают укрепления гривны. Так как их бумаги короткие, то после погашения они будут покупать валюту по низкому курсу и останутся в абсолютном выигрыше», – считает директор казначейства Райффайзен Банка Аваль Владимир Кравченко.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович обращает внимание на то, что вложения инвесторов равномерно распределены между короткими бумагами. Их погашение Минфином запланировано на апрель, июль и октябрь. «Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что нерезиденты относительно равномерно распределили свои новые вложения в 2018 году на период, когда они ожидают курс гривны на наиболее привлекательном для себя уровне», – отметил он.

НБУ постоянно говорит о влиянии на валютный курс сезонных факторов (поступление валюты от аграрного экспорта, платежи за энергетический импорт, сезоны деловой активности). И хотя данные 2017 года не позволяют их экстраполировать на текущий год, стоит знать, что в минувшем году гривна с начала года до конца апреля окрепла на 4%, к концу июля – на 6%, а октября – на 3%.

Но если гривна продолжит ослабляться, прибыль нерезидентов уменьшится, а при более чем 10-процентной девальвации – примерно до 32 грн/$ – их инвестиция и вовсе станет убыточной, считает трейдер Алиса Тихомирова. Если такой сценарий будет реализован и интерес инвесторов к гривневым ОВГЗ угаснет, они смогут переключиться на бумаги без курсового риска – еврооблигации и валютные ОВГЗ.

Инвестиции продолжатся

Пока ситуация с курсом выглядит оптимистичной, нерезиденты продолжат скупать гривневые долги. «Спрос со стороны нерезидентов останется на высоком уровне в ближайшее время, ввиду того, что доходности по гривневым ОВГЗ выглядят достаточно привлекательными для них, особенно если сравнивать со ставками на других рынках», – отмечает госпожа Тихомирова.

Алексей Блинов обратил внимание, что аукцион 30 января характеризовался существенным неудовлетворенным спросом. Многие нерезиденты запросили доходность 17% и выше, которую Министерство финансов в тот день отклонило. «В скором времени можно ожидать дополнительного вхождения иностранцев в украинские ОВГЗ. Такой активный спрос выгоден Министерству финансов, поскольку он сдерживает доходность по ценным бумагам от активного роста. В итоге ставки доходности по ОВГЗ на первичных аукционах за последнюю неделю выросли намного меньше, чем увеличилась учетная ставка НБУ», – говорит аналитик.

В ближайшее время портфель нерезидентов вырастет еще на несколько миллиардов гривен, полагает аналитик ICU Тарас Котович. «Нерезиденты ожидают, что стоимость иностранной валюты снизится и принесет дополнительную выгоду. Также они ожидают, что разница в ставках по ОВГЗ и валютным активам будет в ближайшее время оставаться достаточно большой», – объяснил он.

Ключевая задача для власти – побудить инвесторов не выводить валюту из страны, когда Минфин погасит короткие гособлигации, а завлечь гривну в новые долговые бумаги. «С точки зрения самой монетарной политики это выгодный симбиоз: высокие ставки привлекают иностранную валюту в страну, что поддерживает гривну и тем самым благотворно влияет на инфляцию. Однако для долгосрочной устойчивости данной конструкции важно поддержание общей макрофинансовой стабильности, а также прогресс с программой реформ и внешним рефинансированием государственного долга», – добавил Алексей Блинов.

Иван Пальчевский