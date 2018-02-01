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В Приднестровье узаконили майнинг

В Приднестровье узаконили майнинг

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике узаконили майнинг криптовалют.
Закон “О развитии информационных блокчейн-технологий” местный парламент принял вчера, 31 января, а в силу он вступит в ближайшее время.

По словам президента непризнанной ПМР Вадима Красносельского, который инициировал принятие закона, в республике рассчитывают на российских инвесторов.

“Мы посоветовались с людьми, понимающими в технологиях, и пришли к выводу, что нужна юридическая основа и технологическая база. Так и поступили: создали нормативную базу”,— прокомментировал Красносельский.

Принятый закон предусматривает создание целевых свободных экономических зон. Иностранные юридические и физические лица, осуществляющие майнинговую деятельность, могут вести экономическую деятельность на территории непризнанной ПМР без создания юрлица.

Также местные власти гарантируют инвесторам беспошлинный ввоз оборудования и беспрепятственный вывоз имущества, максимальное содействие в области энергоснабжения.

“Мы энергогенерирующее государство, есть где брать электроэнергию”,— заверил Красносельский.

По его словам, энергетическая подпитка майнинговых ферм будет осуществляться за счет Дубоссарской ГЭС и трех мини-ТЭЦ в Тирасполе.

По материалам Коммерсантъ
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