В Париже топ-менеджер Facebook не заметил, как грабители вынесли из его спальни драгоценности на €80 тыс.

Грабители вынесли из парижской квартиры Лорана Солли, главы французского подразделения Facebook и бывшего соратника Саркози, ценные вещи и драгоценности стоимостью около €80 тыс.
Они действовали так бесшумно, что он не сразу понял, что ограблен.
Как передает РБК со ссылкой на Le Parisien, инцидент произошел в квартире топ-менеджера на проспекте Фоша в XVI районе Парижа. По информации издания, в момент ограбления, вечером 31 января, топ-менеджер находился на кухне.
Грабители проникли домой к Солли со стороны заднего двора, через окно в ванной, и направились в спальню. Там они закрылись на ключ и обыскали помещение, откуда украли восемь дорогих часов, муфту Chanel и украшения на общую сумму около €80 тыс.
Солли понял, что ограблен, только ближе к ночи.
Полиция начала расследование инцидента.
Лорен Солли в 2007 году был заместителем руководителя предвыборной кампании экс-президента Николя Саркози, из-за чего поучил прозвище Sarko boy. Затем он возглавлял операционное бюро телеканала TF1.
В 2013 году возглавил подразделение Facebook во Франции и Южной Европе (Португалии, Испании и Италии).
Это уже не первое ограбление публичного человека в Париже за год, причем почерк первого похож на ограбление Солли.
Так в апреле 2017 года в Париже неизвестные ограбили квартиру бывшего премьер-министра Франции Бернара Казнева (занимал этот пост до мая 2017 года). В полиции заявили, что, судя по действиям грабителей, они не знали, что находятся в квартире главы кабинета министров. О сумме украденных ценностей не сообщалось.
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