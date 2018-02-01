Индонезия стала крупнейшим покупателем украинской пшеницы - Bloomberg

Индия в предыдущие два года была для Украины крупнейшим рынком сбыта пшеницы, но уступила первое место Индонезии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Поэтому сейчас южноазиатская страна полагается на собственные урожаи.
“Это серьезное изменение. Поскольку Индия стала полагаться на собственную продукцию, логично, что украинские трейдеры начали искать новые рынки. И, слава богу, Индонезия способна стать полноценной заменой”, – сказал генеральный директор “УкрАгроКонсалт” Сергей Феофилов.
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Издание отмечает, что Украина пытается справиться с сокращением индийского спроса, а также с ростом конкуренции со стороны России, которая наполняет международные рынки дешевыми зерновыми культурами. В этом сезоне российская продукция доминировала на тендерах в Египте, который стал крупнейшим покупателем пшеницы в мире.
Индонезия, которая среди покупателей на втором месте, импортировала 1,8 миллионов тонн из Украины за сезон до декабря.
Это на 11% больше, чем за весь предыдущий сезон. Теперь Индонезия – крупнейший покупатель украинских зерновых, поскольку на нее приходится 16% всего украинского экспорта. В это время Индия покупает лишь 4% того, что предлагает Украина (хотя за весь прошлый сезон на нее приходилось 17% всего экспорта).
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