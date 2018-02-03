84% компаний могли бы снизить риск мошенничества, если бы умели правильно идентифицировать клиентов (исследование)

Как показывает опубликованный Experian в январе 2018 г. отчет Global Fraud and Identity Report (“Отчет о развитии мошенничества и кражи персональных данных в мире”) активность преступников и многообразные мошеннические схемы продолжают увеличиваться в масштабах и развиваться по всему миру.
Большинство организаций, опрошенных в рамках исследования (более 72%), назвали мошенничество серьезным поводом для беспокойства.
Как показало исследование, способность компаний правильно идентифицировать клиентов является одним из важнейших факторов в противостоянии мошенникам.
При этом при наличии подозрения в мошенничестве большинство организаций предпочитают перестраховаться и отказать клиенту в предоставлении услуги, тем самым усложняя процесс и делая его менее клиентоориентированным.
Более 70% опрошенных осознают, что, принимая излишние меры предосторожности, они часто блокируют обычные транзакции. Это в свою очередь влечет за собой не только сокращение объемов и количества продаж, но и снижение лояльности и пожизненной ценности клиента.
Как показывают результаты исследования:
Руководители компаний подтверждают, что возможность более точной идентификации клиентов позволила бы им не отклонять добросовестные транзакции и значительно повысить выручку. Кроме того, по мнению 84% организаций необходимость мероприятий по минимизации рисков существенно снизилась бы при точной идентификации клиентов.
В рамках исследования Experian опросил более 5 500 пользователей и 500 руководителей компаний, ведущих деятельность на 11 рынках по всему миру.
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