84% компаний могли бы снизить риск мошенничества, если бы умели правильно идентифицировать клиентов (исследование)

Как показывает опубликованный Experian в январе 2018 г. отчет Global Fraud and Identity Report (“Отчет о развитии мошенничества и кражи персональных данных в мире”) активность преступников и многообразные мошеннические схемы продолжают увеличиваться в масштабах и развиваться по всему миру.

Большинство организаций, опрошенных в рамках исследования (более 72%), назвали мошенничество серьезным поводом для беспокойства.

Как показало исследование, способность компаний правильно идентифицировать клиентов является одним из важнейших факторов в противостоянии мошенникам.

При этом при наличии подозрения в мошенничестве большинство организаций предпочитают перестраховаться и отказать клиенту в предоставлении услуги, тем самым усложняя процесс и делая его менее клиентоориентированным.

Более 70% опрошенных осознают, что, принимая излишние меры предосторожности, они часто блокируют обычные транзакции. Это в свою очередь влечет за собой не только сокращение объемов и количества продаж, но и снижение лояльности и пожизненной ценности клиента.

Как показывают результаты исследования:

Каждый четвертый респондент отказывался от сделки, если создание нового аккаунта требовало предоставления слишком большого объема информации.

35% пользователей совершали бы больше операций через интернет, если бы количество и сложность проверок для обеспечения безопасности были снижены.

Всего 40% компаний “совершенно уверены” в своей способности точно и своевременно выявлять мошенников.

52% организаций по-прежнему используют пароли для идентификации клиентов и защиты информации.

75% предпринимателей выразили заинтересованность в более современных мерах безопасности, способствующих повышению удовлетворенности клиента.

Руководители компаний подтверждают, что возможность более точной идентификации клиентов позволила бы им не отклонять добросовестные транзакции и значительно повысить выручку. Кроме того, по мнению 84% организаций необходимость мероприятий по минимизации рисков существенно снизилась бы при точной идентификации клиентов.

В рамках исследования Experian опросил более 5 500 пользователей и 500 руководителей компаний, ведущих деятельность на 11 рынках по всему миру.