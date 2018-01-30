Производитель косметики Avon может сменить собственника

Акционеры американской косметической компании Avon выразили недовольство работой совета директоров и предложили рассмотреть различные стратегические варианты развития, включая продажу компании.
По заявлению группы акционеров, состоящей из Shah Capital, Barington capital Group и NuOrion Partners, которые совместно владеют 3,5% акций Avon, они “очень разочарованы” тем, что совет директоров компании не смог решить проблему падения стоимости акций и нанять нового руководителя.
В августе 2017 года глава Avon Шери Маккой сообщила, что покинет свой пост в марте 2018 года из-за давления со стороны Barington Capital.
С тех пор, как Маккой заняла пост руководителя компании в 2012 году, стоимость акций Avon снизилась почти на 90%, отмечает агентство.
Ранее американский производитель косметики Avon Products, Inc., работающий на рынке прямых продаж, в 2016 объявил о сокращении около 2,5 тыс. рабочих мест, или 7% штата, и о переносе штаб-квартиры.
В 2016 году Avon завершила продажу североамериканского подразделения фонду прямых инвестиций Cerberus Capital Management в рамках сделки со сложной структурой, предполагающей денежные вливания в Avon объемом $605 млн.
По данным The Wall Street Journal, квартальная выручка Avon снижается уже более пяти лет подряд.
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