Производитель косметики Avon может сменить собственника

Акционеры американской косметической компании Avon выразили недовольство работой совета директоров и предложили рассмотреть различные стратегические варианты развития, включая продажу компании.

По заявлению группы акционеров, состоящей из Shah Capital, Barington capital Group и NuOrion Partners, которые совместно владеют 3,5% акций Avon, они “очень разочарованы” тем, что совет директоров компании не смог решить проблему падения стоимости акций и нанять нового руководителя.

В августе 2017 года глава Avon Шери Маккой сообщила, что покинет свой пост в марте 2018 года из-за давления со стороны Barington Capital.

С тех пор, как Маккой заняла пост руководителя компании в 2012 году, стоимость акций Avon снизилась почти на 90%, отмечает агентство.

Ранее американский производитель косметики Avon Products, Inc., работающий на рынке прямых продаж, в 2016 объявил о сокращении около 2,5 тыс. рабочих мест, или 7% штата, и о переносе штаб-квартиры.

В 2016 году Avon завершила продажу североамериканского подразделения фонду прямых инвестиций Cerberus Capital Management в рамках сделки со сложной структурой, предполагающей денежные вливания в Avon объемом $605 млн.

По данным The Wall Street Journal, квартальная выручка Avon снижается уже более пяти лет подряд.