Скоростной интернет в школах может появиться в ближайшие полгода

В рамках реализации Концепции развития цифровой экономики к скоростному спутниковому интернету украинские школы и садики могут подключить в ближайшие полгода.

Об этом заявил генеральный директор Data Group Михаил Шелемба во время Digital Talk по случаю обсуждения принятой Концепции развития цифровой экономики в Украине до 2020 года, сообщает корреспондент Укринформа.

“У нас как у единого оператора спутниковой связи в Украине есть такая возможность быстро, в течение полугода, подключить к скоростному спутниковому интернету все школы и более маленькие заведения Украины. Мы готовы сделать этот вклад в преодоление цифрового разрыва в Украине”, – заявил Шелемба.

По его словам, подключение 10 тыс. объектов обойдется примерно в 100-200 млн грн.