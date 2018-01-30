Все больше: в Киеве подорожал проезд на 53 маршрутах

По состоянию на 29 января 53 маршрута увеличили цену проезда на 1 гривну.
Об этом сообщили в коммунальной службе перевозок КГГА.
Тариф вырос на одну гривну с 6 гривен до 7 гривен на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573.
Читайте также: В Киеве подорожал проезд на 19 маршрутах
С 5 гривен до 6 гривен на маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567 , 474, 565.
С 4 гривен до 5 гривен на маршрутах 402, 194, 582.
Как сообщили в Службе перевозок, сегодня киевская городская власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина на 25% сократила потребление газа4 ч. назад - 1244 29
Киберполиция высказалась относительно криптовалютВчера, 17:00 - 2726 16
Через несколько лет украинцы изменят свое отношение к доллару - Сологуб4 ч. назад - 3658 12
В Starbucks открестились от планов выхода на рынок Украины, озвученных Кличко в ДавосеВчера, 15:15 - 2235 12
Зарплаты украинцев за год выросли на 35,5%5 ч. назад - 1047 10
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:00 - 16642 1
Через несколько лет украинцы изменят свое отношение к доллару - Сологуб4 ч. назад - 3658 12
Киберполиция высказалась относительно криптовалютВчера, 17:00 - 2726 16
Citroen возрождает популярную в прошлом модельВчера, 23:00 - 2431
В Starbucks открестились от планов выхода на рынок Украины, озвученных Кличко в ДавосеВчера, 15:15 - 2235 12
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфонаПозавчера, 15:10 - 2805
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1031
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 1049
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1289 2
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1846 2
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)Ринок банківських послуг
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Україна на 25% скоротила споживання газуОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші