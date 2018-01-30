Все больше: в Киеве подорожал проезд на 53 маршрутах

По состоянию на 29 января 53 маршрута увеличили цену проезда на 1 гривну.

Об этом сообщили в коммунальной службе перевозок КГГА.

Тариф вырос на одну гривну с 6 гривен до 7 гривен на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573.

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С 5 гривен до 6 гривен на маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567 , 474, 565.

С 4 гривен до 5 гривен на маршрутах 402, 194, 582.

Как сообщили в Службе перевозок, сегодня киевская городская власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси.