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Лоукостер Ryanair может начать летать из Харькова

Лоукостер Ryanair может начать летать из Харькова

Аэропорт “Харьков” ведет переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair. Об этом рассказал коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин.

По словам Ильина, есть вероятность, что рейсы ирландского лоукостера могут начать выполняться в ближайшие год-два.

“Мы … общаемся, например, с теми же Ryanair. У них, как и других бюджетных авиаперевозчиков, одним из основных требований является выполнение как можно большего количества коротких рейсов в течение суток. К сожалению, Харьков проигрывает из-за своего географического положения. Например, если из Катовице во Львов лететь примерно час, то в Харьков на час дольше. Аналогично и по другим направлениям в Европу”, – отметил Ильин.

Однако, по его словам, возвращение Wizz Air в Харьков является положительным сигналом для Ryanair и для других авиакомпаний.

“Думаю, если не в текущем, то в следующем году есть очень хорошие шансы того, что Ryanair может полететь в Харьков”, – сказал Ильин.

Справка Finance.ua

  • 15 марта 2017 года крупнейший лоукостер Европы – авиакомпания Ryanair – заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля гендиректор аэропорта “Борисполь” Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн.
  • 10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта “Борисполь” ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.
По материалам Сегодня
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