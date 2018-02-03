Как часто бизнес в Украине сталкивался с коррупцией в 2017 (опрос)

Более 90% представителей бизнес-сообщества в Украине сталкивались с коррупцией во время своей деятельности в 2017 году.

Об этом во время презентации ежегодного опроса относительно восприятия уровня коррупции в Украине сообщил председатель рабочей группы по вопросам противодействия коррупции Американской торговой палаты в Украине Игорь Свитлык.

“Вы встречались с коррупцией в Украине – мы вернулись к показателю 2014 года, когда 91% опрошенных ответил “да, я сталкивался с коррупцией в Украине”, – заявил Свитлык.

По его словам, 36% опрошенных считают, что за последний год в Украине уменьшился уровень коррупции.

В прошлом году снижение уровня коррупции отметили 47% респондентов.

Согласно результатам опроса, 71% его участников считают наиболее коррумпированными государственными органами суды.

54% респондентов также отнесли к самым коррумпированным налоговые и таможенные органы, 34% – местные органы власти.

В ежегодном опросе Американской торговой палаты относительно восприятия уровня коррупции в Украине приняли участие 184 респондента, 80% из которых являются представителями международных компаний.