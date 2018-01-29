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Австралийский аэропорт разрешил расчеты криптовалютой

Австралийский аэропорт разрешил расчеты криптовалютой

Аэропорт Брисбена в Австралии, один из крупнейших в мире, заявил о введении системы оплаты криптовалютой.

Пассажиры смогут расплачиваться в аэропорту такими цифровыми валютами, как Bitcoin, Dash, Ethereum и т.д.

Криптовалюту будут принимать в нескольких магазинах, а потом и во всех терминалах аэропорта.

В заявлении аэропорта Брисбена отмечается, что такой способ оплаты позволяет сохранить анонимность и обойтись без посредников, благодаря чему возможна низкая комиссия и выгодный обменный курс.

Напомним, после падения биткоина инвесторы переходят с “электронного золота” на обычное.

По материалам НВ
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