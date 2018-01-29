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Птицеводы пояснили, почему подорожала курятина

Птицеводы пояснили, почему подорожала курятина

“Объективно анализируя ситуацию, нужно учитывать ряд факторов, которые повлияли на потребительские цены в прошлом году. Это в первую очередь рост цен на корма на 17%, на коммунальные услуги на 10%, на горюче-смазочные материалы на 30%, повышение заработных плат в секторе более чем на 25%. Обесценивание национальной валюты по отношению к евро за год составило более 20%, а это — прямое влияние на стоимость ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок, оборудования, закупаемого преимущественно у европейских производителей. Подорожание куриного мяса в пределах роста цен на составляющие себестоимости считаем объективным и обоснованным”, — говорится в сообщении Союза птицеводов.

Птицеводы также отметили, что на фоне других видов мяса, курятина в течение года оставалось доступным продуктом, а рост цен был наименьшим среди всех видов мяса.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины по предварительным результатам исследования рынка куриного мяса допустил наличие возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде согласованных действий производителей в части согласования ценовой политики.

Как сообщалось ранее, первой причиной удорожания курятины называли рост себестоимости производства мяса. Во-первых, подорожали зерновые, на которые приходится 40-50% в структуре себестоимости производства мяса (если в январе 2017 года стоимость тонны фуражной кукурузы оценивалась в 4150 грн, то в августе — 4450 грн).

Вторая ключевая причина — рост спроса на мясо птицы из-за резкого роста цен, в первую очередь на свинину.

Третья причина удорожания курятины — рост экспорта.

По материалам Дело
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