Привет популистам из Кабмина: почему НБУ резко повысил учетную ставку

Такого резкого повышения ставки не наблюдалось уже несколько лет. Почему НБУ пошел на такой шаг?

Причин несколько — уже очевидно, что инфляция будет выше, чем ожидалась, усилились валютные колебания, принят раздутый бюджет, а также существует неопределенность относительно сотрудничества Украины с МВФ. Встреча президента Петра Порошенко с главой Фонда Кристин Лагард в Давосе не развеяла существующих опасений.

Кроме этого, часть банкиров и экспертов намекают, что столь резкое повышение учетной ставки является следствием непубличного конфликта между Кабинетом министров и НБУ.

Мол, регулятор послал правительству четкий сигнал, что не готов мириться с популизмом. Подробнее – далее.

Инфляция не таргетируется

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых. Учетная ставка повышалась два предыдущих месяца. До этого она только снижалась, начиная с 2015 года.

Однако чрезмерный оптимизм НБУ в прошлом году привел к тому, что инфляция вышла за целевой диапазон Нацбанка. Так, в конце 2017 инфляция составила 13,7%, тогда как НБУ обещал, что она не превысит 9,1%.

Хотя в НБУ заявляют, что так произошло не из-за монетарных факторов, регулятор все же начал повышать учетную ставку. Более того, НБУ ухудшил прогноз инфляции на этот год. О ранее задекларированных центробанком 6% инфляции в 2018 году речь уже не идет.

«В течение 2018-2020 гг. инфляция будет постепенно снижаться. Это, прежде всего, будет результатом жесткой монетарной политики на прогнозном горизонте. Однако Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% — общая и 8,2% — базовая», — говорится в сообщении регулятора.

По мнению Нацбанка, инфляция будет высокой по следующим причинам:

Во-первых, это перенос роста цен сырых продуктов, наблюдавшегося в прошлом году (прежде всего, мяса и молока), на цены продуктов с высокой степенью обработки.

Во-вторых, это активный рост спроса из-за увеличения доходов населения. НБУ отмечает, что доходы в 2018 будут расти из-за повышения правительством социальных стандартов и за счет дальнейшего роста зарплат в частном секторе, так как ожидается высокий спрос на рабочую силу.

В-третьих, это внешняя уязвимость экономики Украины из-за задержки в продолжении сотрудничества с МВФ. Это затрудняет для страны привлечение капитала и, как следствие, приводит к давлению на обменный курс гривны, считает регулятор.

В-четвертых, это высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, вызванные текущими темпами роста потребительских цен и волатильностью на валютном рынке в последние месяцы.

В-пятых, это стремительный рост мировых цен на нефть, что приводит к удорожанию топлива на внутреннем рынке.

Логичная неожиданность

Большинство опрошенных финансистов не ожидали такого шага от НБУ, однако логика регулятора для многих понятна.

«Я все же надеялся, что НБУ не будет трогать ставку до голосования за Якова Смолия (и.о. председателя, главный кандидат на пост главы НБУ, — Ред.) в Раде, чтобы не раздражать коалицию, или поднимет на 0,5 п. п., показав рынку направление действий. Но мы стали свидетелями довольно смелого, законного и логично обоснованного решения», — говорит член украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

По его мнению, это свидетельствует о том, что между НБУ и правительством существует скрытый конфликт.

«Я с сожалением весь декабрь наблюдал за декларированием планов правительства и их воплощением об увеличении государственных расходов. В результате мы получили инфляционный бюджет, где заложен рост государственных расходов, который скорее всего не будет подкреплен экономическим ростом.

Насколько мне известно, эти планы никак с НБУ не согласовывались и писались без оглядки на режим инфляционного таргетирования и те инфляционные цели, которые НБУ устанавливал. Повышение ставки сразу на 1,5 п.п. — это очередная „порция“ реакции НБУ на накопление в экономике ликвидной гривны из государственного сектора», — говорит Шапран.

Еще одной причиной такого резкого повышения ставки финансисты называют сезонные курсовые колебания. То есть, повышая ставку, регулятор надеется, что депозиты в гривне станут более привлекательными, и это отведет лишнюю ликвидность с валютного рынка.

«Давление на гривну усилилось не только со стороны правительства, которое раздает обещания и льготы перед выборами и одновременно повышает регулируемые цены, но и со стороны спроса на иностранную валюту. Считаю, что такое существенное повышение ставки — это в том числе и попытка реакции на падение гривны», — говорит финансовый аналитик Иван Угляница.

Проблемы с бюджетом и валютой к тому же происходят на фоне жестких месседжей со стороны международных партнеров Украины, которые понимают, что без их поддержки накануне выборов удержать макроэкономическую стабилизацию будет непросто.

Ставки вверх

Для населения нынешнее повышение учетной ставки, прежде всего, будет означать рост стоимости кредитов — на тот самый уровень, на который выросла учетная ставка. Так же должны вырасти ставки по депозитам.

«Процентные ставки по депозитам в гривне как минимум не будут снижаться, а с учетом нестабильности курса и перетока части свободной гривны в валюту могут вырасти на 1-2%», — отмечает казначей одного из украинских банков.

Более сложная архитектура изменений будет на уровне государственных финансов. Похоже, что государственные банки в ближайшем будущем перестанут привлекать рефинансирование НБУ в миллиардных объемах, как делали это в последние месяцы, фактически создавая скрытую эмиссию.

«Принятое решение может одинаково положительно повлиять на инфляцию и урезонить аппетиты валютных трейдеров, поскольку сократит объем ликвидности на валютном рынке. С другой стороны 16% — это уже практически потолок процентных ставок по депозитам физических лиц.

По моим данным, на 25 января менее 10 банков по системе привлекали депозиты у населения по ставке выше 16%. Это означает, что схема вброса в рынок сравнительно дешевого рефинансирования закрыта. Стоимость привлечения рефинансирования от НБУ для банков возрастет до 18%, что даже дороже депозитов, которые можно привлечь у населения», — отмечает Шапран.

Второй важный момент, по мнению аналитика, -повышение ставки также означает автоматический рост расходов государственных банков на ресурсную базу (депозиты, текущие счета предприятий, местных органов власти, — Ред.), что приведет к росту стоимости их кредитов.

Поэтому получается, что дешевый кредитный ресурс преимущественно остался у банков с иностранным капиталом, которые не будут спешить с кредитными решениями.

Вместе с тем, некоторые аналитики полагают, что решение НБУ вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию с инфляцией и девальвацией.

«Это решение важно, если говорить о разовом событии, но не думаю, что этот уровень достаточен для сдерживания инфляционного или девальвационного давления. Инфляция лежит вне поля НБУ.

У нас в последние годы во многом она провоцируется спиралью роста регулируемых цен (например, тарифы на ЖКХ, транспорт и прочее, — Ред.), а также дальнейших попыток компенсировать ее повышением так называемых „социальных стандартов“ — пенсий, минимальных зарплат и т.д., что продолжает это движение по спирали», — отмечает Угляница.

К тому же, добавляет аналитик, судя по оценкам населения, инфляция в реальной жизни все равно находится далеко от тех показателей, которые показывает Госстат.

«Нет ожиданий по ее снижению по причинам, указанным выше. Аналогичные ожидания, судя по всему, и у бизнеса. Думаю, что пока нет причин для ожидания существенного замедления инфляции. Бизнес и население не будут ждать с гривной на счетах, а будут и дальше тратить или покупать валюту. По этой же причине уровень гривневой депозитной ставки особо не влияет и на снижение девальвационных настроений», — констатирует Угляница.

Александр Мойсеенко