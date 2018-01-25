К концу 2020 года дефицит платежного баланса достигнет 3%, - Смолий

В 2019-2020 годах дефицит платежного баланса Украины достигнет 3%.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил исполняющий обязанности председателя Национального банка Яков Смолий.

“Дефицит текущего счета сохранится на уровне около 3% в 2018-2020 годах”, – заявил Смолий, отметив, что рост импорта будет обусловлен повышением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. По его словам, в 2019-2020 годах роль экспорта в экономическом росте будет постепенно усиливаться благодаря благоприятным условиям торговли и расширению доступа на внешние рынки.

Также рост экспорта будет поддерживать развитие производства в отдельных отраслях промышленности, которые в 2017 году лишились доступа к продукции предприятий с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает ускорения экономического роста до 3,4% в 2018 году.