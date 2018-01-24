Аудитория защищенных мессенджеров растет быстрее в коррумпированных странах

Аудитория защищенных мессенджеров Telegram и Signal растёт быстрее в коррумпированных странах, в том числе и в Украине.

Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на исследование американской аналитической компании Apptopia, в котором сравнивается скорость роста аудитории защищенных мессенджеров Signal и Telegram с WhatsApp в благополучных и коррумпированных странах.

В Apptopia проанализировали рост активных месячных пользователей трех мессенджеров за 2017 год в десяти государствах: пяти наиболее и наименее коррумпированных.

В когорту “коррумпированных” попали Венесуэла, Нигерия, Кения, Россия и Украина. В группу “этичных” исследователи отнесли Данию, Швецию, Швейцарию, Финляндию и Новую Зеландию.

WhatsApp в прошлом году рос примерно одинаково в обоих группах стран. Мессенджер Павла Дурова, который стал одним из первых сервисов, делавших акцент на защищенности и шифровании, вырос в коррумпированных странах на 20% больше, чем в добропорядочных.

Львиную долю роста мессенджеру Signal, который имеет имидж самого защищенного, принесли пользователи именно в коррумпированных странах — 147% увеличения месячной аудитории против 11% в развитых странах.