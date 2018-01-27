В Германии изобрели летающую ванну (видео)

Два молодых изобретателя из Германии – Йоханнес и Филипп Микенбекер – придумали необычное транспортное средство. Братья изобрели летающую ванну, которая может подыматься на высоту до 30 метров.

Для создания летательного аппарата изобретателям понадобилась акриловая ванна и шесть пропеллеров. Два месяца они потратили на поиск пропеллеров нужной мощности. Всего на реализацию проекта понадобилось около полугода.

Создание летающей ванны началось еще летом 2017 года. Ванна управляется с помощью пульта, очень похожего на те, которые используются при управлении дронами. Ванна может перевозить только одного человека. Проект был реализован на спонсорские деньги.

Первые испытания летающей ванны проходили в спортзале. После проведения испытаний и получения необходимых разрешений братья Микенбекер смогли начать полеты на ванне на открытом воздухе. Так, один из братьев слетал в магазин за сендвичами.

Отметим, что братья Микенбекер славятся своими необычными изобретениями, о которых они рассказывают на своем YouTube-канале под названием The Real Life Guys. Ранее они превратили старую ванну в небольшую подлодку или сделали из нее амфибию, с помощью которой они спускались с горки прямо в воду, а затем плыли по воде.