В киевском метро добавят терминалов для оплаты проезда банковскими картами

В ближайшие две недели в киевском метро появится еще 12 турникетов, принимающих оплату за проезд банковскими картами и мобильными с NFC чипами. Устройства установят в дополнение к уже существующим на нескольких станциях, где услуга пользуется особой популярностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщило коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».
В частности, по дополнительному желтому турникету установят на станциях Тараса Шевченко, Почтовая площадь и Олимпийская. Сразу два пропускных пункта добавят Героев Днепра, Минская, Оболонь, Петровка и Контрактовая площадь.
Специалисты киевского метро подсчитали, что сейчас услугой каждый день пользуются около 40 тыс. киевлян. А на некоторых станциях к желтым турникетам в часы пик выстраиваются очереди – хоть устройства работают довольно быстро, желающих заплатить картой с PayPass или телефоном с AndroidPay больше, чем может обслужить устройство.
В метро также разъяснили, что одновременно с приемом оплаты банковскими картами турникеты могут пропускать также и пассажиров с «Картой киевлянина» или карточкой самого метрополитена. Так что от уменьшение классических турникетов пропускная способность станций не пострадает.
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