Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 107 0

В киевском метро добавят терминалов для оплаты проезда банковскими картами

В киевском метро добавят терминалов для оплаты проезда банковскими картами

В ближайшие две недели в киевском метро появится еще 12 турникетов, принимающих оплату за проезд банковскими картами и мобильными с NFC чипами. Устройства установят в дополнение к уже существующим на нескольких станциях, где услуга пользуется особой популярностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщило коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».

В частности, по дополнительному желтому турникету установят на станциях Тараса Шевченко, Почтовая площадь и Олимпийская. Сразу два пропускных пункта добавят Героев Днепра, Минская, Оболонь, Петровка и Контрактовая площадь.

Специалисты киевского метро подсчитали, что сейчас услугой каждый день пользуются около 40 тыс. киевлян. А на некоторых станциях к желтым турникетам в часы пик выстраиваются очереди – хоть устройства работают довольно быстро, желающих заплатить картой с PayPass или телефоном с AndroidPay больше, чем может обслужить устройство.

В метро также разъяснили, что одновременно с приемом оплаты банковскими картами турникеты могут пропускать также и пассажиров с «Картой киевлянина» или карточкой самого метрополитена. Так что от уменьшение классических турникетов пропускная способность станций не пострадает.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018