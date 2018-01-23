В киевском метро добавят терминалов для оплаты проезда банковскими картами

В ближайшие две недели в киевском метро появится еще 12 турникетов, принимающих оплату за проезд банковскими картами и мобильными с NFC чипами. Устройства установят в дополнение к уже существующим на нескольких станциях, где услуга пользуется особой популярностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщило коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».

В частности, по дополнительному желтому турникету установят на станциях Тараса Шевченко, Почтовая площадь и Олимпийская. Сразу два пропускных пункта добавят Героев Днепра, Минская, Оболонь, Петровка и Контрактовая площадь.

Специалисты киевского метро подсчитали, что сейчас услугой каждый день пользуются около 40 тыс. киевлян. А на некоторых станциях к желтым турникетам в часы пик выстраиваются очереди – хоть устройства работают довольно быстро, желающих заплатить картой с PayPass или телефоном с AndroidPay больше, чем может обслужить устройство.

В метро также разъяснили, что одновременно с приемом оплаты банковскими картами турникеты могут пропускать также и пассажиров с «Картой киевлянина» или карточкой самого метрополитена. Так что от уменьшение классических турникетов пропускная способность станций не пострадает.