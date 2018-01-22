Депозиты украинцев собираются перепродавать

Финансисты загорелись идеей реанимировать подзабытые украинцами депозитные сертификаты. Для этого они предлагают перевести их из бумажного в электронный формат и, наконец, запустить полноценный вторичный рынок их обращения. Такие инициативы участники рынка в конце прошлой недели обсудили в стенах Независимой ассоциации банков Украины.

Ненужная бумага

Спрос на депозитные сертификаты, которые являются фактически полным аналогом классических срочных депозитов, в последнее время стремится к нулю. Прохладное отношение к таким бумагам со стороны украинцев банкиры объясняют несколькими причинами.

Во-первых, на этот вид вложений не распространяются гарантии государства — из Фонда гарантирования вкладов физлиц. А значит, в случае банкротства финучреждения, владелец бумаги остается с носом. Во-вторых, вторичного рынка для них в Украине не существует, что начисто лишает их единственного преимущества перед срочными вкладами — перепродать бумагу, чтобы выйти в кэш, не выйдет.

«Непродолжительное время в Украине валютные депосертификаты пользовались спросом. Но объяснялось это только тем, что, в отличие от депозитов, в конце срока их владельцам выплачивали полную сумму вклада в валюте», — рассказал UBR.ua Василий Невмержицкий.

Сейчас же, признаются банкиры, спроса на бумажные сертификаты вообще нет. Люди попросту не понимают, зачем они нужны.

«Сертификаты почти не покупают. Думаю, причина в том, что этот инструмент не раскручен на рынке, о нем слишком мало информации. В то время как о депозитах известно всем и очень давно», — объяснил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Исправить ситуацию хотят запуском электронной альтернативы депозитных сертификатов и запуском полноценного вторичного рынка, чтобы владельцы выписанных бумаг могли без лишней волокиты перепродать сертификат третьему лицу.

Технологический прорыв

Банкиры уверены, что определенный спрос на электронные сертификаты может быть. Инструмент, полагают они, может прийтись по душе продвинутым в технологиях молодым клиентам, которые падки на всякие диджитал новинки. Но лишь в том случае, если заработает вторичный рынок бумаг.

«Идея, которая обсуждалась в НАБУ, заключается в выпуске депосертификатов как электронных документов, и создании системы для их свободного обращения на рынке. Перспектива запуска нового удобного и недорогого краткосрочного финансового инструмента интересна банкам, поскольку это расширит возможности привлечения ресурсов и управления ликвидностью», — пояснила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

По мнению банкиров, преимущество электронных бумаг над бумажными и даже классическими депозитами заключается в простоте их покупки. Ведь чтобы оформить последние, зачастую человеку придется посещать банковское отделение и оформлять документы. А купить первый можно будет дистанционно, в системе клиент-банк прямо со смартфона. Достаточно будет лишь ознакомиться с характеристиками и поставить галочку, соглашаясь с условиями публичного договора.

Если же появиться возможность перепродавать бумаги на вторичном рынке, интерес к ним резко усилиться.

«Такие бумаги можно будет продать соседу или другому банку, взять под их залог кредит, вернуть долг другу. И все это лишь с небольшой потерей доходности. Это может быть очень интересно для вкладчиков. Особенно, если доходность по таким бумагам будет сопоставима с процентами по срочным депозитам, которые, к слову, досрочно расторгать нельзя. Недостаток пока я вижу только один — гарантии ФГВФЛ на электронные сертификаты, скорее всего, распространяться не будут», — заметил Василий Невмержицкий.

Долгосрочная перспектива

Если высказанная банкирами идея будет реализована на практике, инструмент смогут быстро запустить крупнейшие игроки рынка. Особенно те из них, которые обладают мощными системами дистанционного банкинга и имеют в опыт выпуска и продажи бумажных депозитных сертификатов.

Правда, сроки реализации затеи слишком туманны. А до фактического запуска продукта финансистам вначале предстоит договориться о ключевых особенностях бумаг и вторичного рынка, убедить Нацбанк в нужности такого инструмента и подготовить нормативную базу для его функционирования.

«Сейчас рано говорить о практической реализации, поскольку у экспертов есть несколько кардинально разных моделей запуска. Также мы обсуждаем вариант создания торговой системы для обеспечения прозрачного и быстрого оборота сертификатов», — сообщила Елена Коробкова.

И добавила, что в ближайшее время НАБУ напишет план действий, согласует его с участниками рынка, а затем возьмется за подготовку проектов нормативных документов.

Юрий Павлов