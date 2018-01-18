Авто на «еврономерах» могут запретить: новый законопроект уже в Раде - адвокат

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной разработал законопроект, согласно которому нерезидентам Украины будет запрещено передавать право управления автомобилем посторонним лицам. Об этом сообщил адвокат Богдан Хмельницький на своей странице в ФБ.

Проще говоря, теперь граждане Украины не смогут водить машины с «еврономерами», прикрываясь доверенностями на их имя.

«Ситуация с этими еврономерами непростая. Конечно, с одной стороны, в страну завозится всякий мусор с европейских свалок. С другой стороны люди в кои-то веки получили возможность покупать дешевые машины, которые не начинают разваливаться сразу после покупки. С третьей стороны – огромное количество ДТП с участием машин на «еврономерах», иногда с самыми тяжелыми последствиями, после которых хозяева подобных машин бросают их и найти виновника аварии невозможно», — пишет он.

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«На мой взгляд, безусловно, необходимо вводить жесткий контроль, но , совершенно безумные пошлины на границе тоже необходимо уменьшать, иначе люди найдут новую лазейку в законе. Ну и решать, что делать с теми, кто уже ездит на «еврономерах», — резюмировал Хмельницький.

Справка Finance.ua:

Глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина сообщала, что народные депутаты предложили активистам решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией по примеру Молдовы.

Владельцы «еврономеров» только за год пополнили бюджет страны на 40 миллионов.