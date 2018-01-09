Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценарию

Народные депутаты предложили активистам решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией по примеру Молдовы.

Об этом заявила глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина в интервью “Новое Время. Бизнес”.

“Я бы хотела, чтобы мы пошли путем, который прошли наши соседи, которые имели такую ​​же проблему. Та же Беларусь имела большое количество автомобилей на литовской регистрации и смогла решить эту проблему несколько лет назад”, – сказала она.

“Молдова тоже решает эту проблему. Эта страна применила понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране, которые были и которые есть”, – добавила Южанина.

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Она рассказала, что передала соответствующие материалы активистам, для того, чтобы они могли ознакомиться с наработками.

“Если мы возьмем опыт Молдовы, просто перепишем все под копирку, устроит ли их такой вариант? Я думаю, что мы в ближайшее время получим ответы и будем двигаться дальше. Но точно ни в коем случае нельзя делать такую ​​акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок”, – добавила нардеп.

“Поэтому, будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они заплатят 25-30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом тех ступеней, которые у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля”, – резюмировала Южанина.