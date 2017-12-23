Не должно быть избранных - Гройсман высказался о "евробляхах"

Верховная Рада должна урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией. Если нужно – снизить таможенные ставки.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на итоговой пресс-конференции 22 декабря.

“Закон должен быть один для всех и не должно быть кого-то избранного на любых номерах. Должна быть общая система растаможивания в Украине. Если ставки непомерные – давайте об этом говорить. Но завозить автомобили, которые нигде никем не зарегистрированы, на которых часто совершаются преступления и по которым ничего нельзя найти – это не нормально.

Сейчас идет работа в комитете парламента. Надо будет советоваться с фракциями, чтобы навести в этом вопросе порядок”, – сказал Гройсман.