Не должно быть избранных - Гройсман высказался о "евробляхах"

Верховная Рада должна урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией. Если нужно – снизить таможенные ставки.
Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на итоговой пресс-конференции 22 декабря.
“Закон должен быть один для всех и не должно быть кого-то избранного на любых номерах. Должна быть общая система растаможивания в Украине. Если ставки непомерные – давайте об этом говорить. Но завозить автомобили, которые нигде никем не зарегистрированы, на которых часто совершаются преступления и по которым ничего нельзя найти – это не нормально.
Сейчас идет работа в комитете парламента. Надо будет советоваться с фракциями, чтобы навести в этом вопросе порядок”, – сказал Гройсман.
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