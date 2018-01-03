Владельцы «еврономеров» только за год пополнили бюджет страны на 40 миллионов

Как сообщил директор противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Василий Поизд, Государственная фискальная служба взыскала почти 40 млн грн штрафов за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза автомобилей.

Он также отметил, что превышение сроков временного ввоза товаров на территорию Украины не более чем на трое суток влечет за собой предупреждение или штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также в ГФС сообщили, что сейчас в Украине находится около 150 тыс автомобилей на иностранных номерах.