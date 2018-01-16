Новые правила на 2018 год: названы ключевые изменения в Налоговом кодексе

Украинские налоговые правила уже две недели работают по-новому. С 1 января 2018 г. в стране вступили в силу изменения в Налоговый кодекс (закон №2245-VIII), принятые в начале января.
«Заработали новые критерии для «крупных налогоплательщиков». Для тех, у кого объем дохода за последние четыре квартала превышает эквивалент 50 млн. евро или общая сумма уплаченных налогов, сборов и платежей в бюджет превышает эквивалент 1 млн евро за такой период, если сумма таких налогов, сборов, платежей, кроме таможенных платежей, превышает эквивалент 500 тысяч евро», — отметил руководитель отдела налогового и юридического консультирования KPMG в Украине Сергей Попов.
Его компания обобщила ключевые изменения обновленного НК на 2018 г. по всем основным налогам, и выдала обобщение.
Кабмин должен определить порядок и основания остановки регистрации налоговых накладных. До принятия соответствующего правительственного решения механизм блокировки налоговых накладных не действует.
До 1 января 2023 года операции с программной продукцией, платежи по которым не считаются роялти для целей налогообложения, освобождаются от налогообложения НДС.
Сниженная ставка НДС в размере 7% теперь применяется к импорту и поставке на таможенной территории Украины медицинских изделий, которые внесены в Госреестр медицинской техники и изделий медицинского назначения или соответствуют требованиям соответствующих технических регламентов, что подтверждается документом о соответствии, и разрешены для предоставления на рынке и/или ввода в эксплуатацию и применения в Украине.
До 31 декабря 2018 года импорт и поставка на таможенной территории Украины транспортных средств, оборудованных исключительно электрическими двигателями (УКТ ВЭД 8703 90 10 10), освобождается от налогообложения НДС.
Условное начисление налоговых обязательств по НДС в соответствии с пунктом 198.5 НК применяется только к товарам/услугам, необоротным активам, приобретенным/изготовленным с НДС.
До 1 января 2020 года разрешена рассрочка (равными частями) уплаты НДС до 24 календарных месяцев без начисления процентов, пени и штрафов при импорте производственного оборудования по определенным кодам УКТ ВЭД. Кабмин должен установить порядок предоставления рассрочки.
Экспорт нескольких культур временно освобождается от налогообложения НДС: это соевые бобы (УКТ ВЭД 1201) — с 1 сентября 2018 г. до 31 декабря 2021 г., а также сурепица, рапс (УКТ ВЭД 1205) — с 1 января 2020 до 31 декабря 2021 года.
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