Huawei предлагает оснащать смарт-часы ободом

Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, выдала Huawei патент на новую систему взаимодействия с «умными» наручными часами.
Речь идёт об использовании сенсорного обода вокруг циферблата (безеля).
Huawei предлагает разделить это кольцо на несколько сегментов, прикосновения к которым будут инициировать те или иные действия. Взаимодействовать пользователи смогут сразу с несколькими сегментами, например, для выполнения операций масштабирования изображения.
Запатентованная система дополнит традиционные способы работы со смарт-часами: вкупе с сенсорным дисплеем и физическими кнопками такая технология сможет предложить качественно новый пользовательский опыт.
Технология может применяться в устройствах, оснащённых ободом из различных материалов – нержавеющей стали, алюминия, керамики или пластика. Решение будет внедрено в будущие модели смарт-часов Huawei.
В третьем квартале прошлого года по всему миру было реализовано 26,3 млн. носимых гаджетов. Для сравнения: годом ранее отгрузки равнялись 24,5 млн. единиц. Рост составил 7,3 %.
Huawei находится на четвёртом месте в списке ведущих производителей: за три месяца она реализовала 1,6 млн. носимых устройств, что соответствует 6,0 % рынка.
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