Intel может отказаться от чипа AMD dGPU Die

В 2017 году Intel удивила всех, анонсировав продукты, ставшие результатом сотрудничества с прямым конкурентом в лице AMD.

Процессоры серии Core i7-8000G являются многочиповыми модулями, которые объединяют 4-ядерные CPU Kaby Lake с дискретной графикой AMD Radeon Vega M, имеющей собственную видеопамять в кристалле HBM2, сообщает «3Dnews».

На прошедшей CES 2018 компания рассказала подробнее об этих решениях, которые должны стать отличным выбором для создания компактных и достаточно быстрых ноутбуков и ПК-моноблоков.

Почти одновременно с анонсом модулей Core G компания рассказала о создании подразделения по разработке дискретных GPU, а также наняла для этих целей Раджу Кодури, бывшего руководителя графических ускорителей в AMD. Но такие ускорители Intel могут быть готовы нескоро, да и у компании уже были неудачные попытки выйти на рынок дискретной графики.

Стали появляться первые детали относительно графических процессоров Arctic Sound и Jupiter Sound, которые указывают на возможность создания дискретных GPU на базе 12-го и 13-го поколения графических архитектур Intel.

По словам постоянного аналитика The Motley Fool Ашрафа Исса, часто пишущего о продукции Intel, эти ускорители создаются для использования в многочиповых модулях, где взаимодействие графики с CPU осуществляется посредством технологии EMIB.

Intel уже готовит замену для графики AMD в своих будущих решениях. Если информация Исса и верна, до выхода первого такого продукта пройдёт ещё немалый срок. Компания пока вывела на рынок процессоры Core 8-го поколения, использующие графику лишь поколения 9,5. То есть до запуска Arctic Sound должны быть выпущены ещё продукты 10-го и 11-го поколения. Следующее семейство Core G вполне может нести на борту новые ускорители AMD.