Киберполиция: без закона о криптовалюте не сможем ловить цифровых мошенников

Отсутствие законодательного регулирования обращения и майнинга криптовалют на территории страны ведет к увеличению преступлений в этой сфере. Об этом заявил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.

По его словам, сейчас активно растет число фишинговых сайтов, предлагающих услуги по покупке криптовалюты. Работа подобных ресурсов способствует потере средств пользователями, а киберполиция не имеет рычагов для изменения ситуации.

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Причиной невозможности остановить деятельность преступников является неопределенный статус криптовалюты. То есть невозможно установить состав преступления, определить пострадавших и виновных, отметил Демедюк.

Для решения этой проблемы департамент киберполиции предложил национальному координационному центру СНБО в сфере кибербезопасности разработать регламент, определяющий статус криптовалют и механизм их обращения.