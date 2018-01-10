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НБУ раскрыл самую популярную схему ограбления банковских ячеек

НБУ раскрыл самую популярную схему ограбления банковских ячеек

Национальный банк Украины разослал банкам телеграмму, где описал самую популярную схему ограбления банковских ячеек.

Схема ограблений не несет в себе никаких сложностей: злоумышленник под видом клиента по липовому паспорту арендует в банке индивидуальный сейф. После того, как сейф попал в хранилище, где находятся остальные ячейки, мошенник начинает подбирать к ним ключи. В случае, если ему таки удастся это сделать, он вынимает все ценное и уходит.

Сообщается, что по этой схеме ограбили несколько банков в Киеве около года назад: Райффайзен Банк Аваль, Поликомбанк.

Самым громким стал скандал после вскрытия пары сейфов в Вектор Банке. Тогда было заявлено о пропаже 350 тысяч долларов. Был подан судебный иск с требованием возместить ущерб к Вадиму Березовику, который в тот момент был главой банка.

По материалам УБР
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